Путин поддержал идею о втором бесплатном образовании для участников СВО

Российские военнослужащие, участвующие в спецоперации, должны иметь возможность получить второе среднее специальное образование бесплатно, заявил президент Владимир Путин.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на встрече с главой государства предложила, чтобы участники СВО могли получать второе среднее специальное образование бесплатно, передает ТАСС.

По ее словам, некоторые бойцы после возвращения не могут вернуться к своей предыдущей специальности из-за травм или других причин.

«Согласен полностью. Тоже давайте предложения, не затягивайте только. Полностью согласен, абсолютно. Надо ребятам помогать, конечно», – ответил Путин.

Ранее Путин заявил, что участвующие в специальной военной операции военнослужащие являются прямыми наследниками героев Великой Отечественной войны.