Путин поддержал идею о втором бесплатном образовании для участников СВО
Российские военнослужащие, участвующие в спецоперации, должны иметь возможность получить второе среднее специальное образование бесплатно, заявил президент Владимир Путин.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на встрече с главой государства предложила, чтобы участники СВО могли получать второе среднее специальное образование бесплатно, передает ТАСС.
По ее словам, некоторые бойцы после возвращения не могут вернуться к своей предыдущей специальности из-за травм или других причин.
«Согласен полностью. Тоже давайте предложения, не затягивайте только. Полностью согласен, абсолютно. Надо ребятам помогать, конечно», – ответил Путин.
Ранее Путин заявил, что участвующие в специальной военной операции военнослужащие являются прямыми наследниками героев Великой Отечественной войны.