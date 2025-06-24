Кадыров назвал чеченскую войну попыткой расколоть Россию

Глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил о событиях 30-летней давности в Чечне, назвав их попыткой расколоть Россию. Об этом он заявил на Всероссийском форуме «Россия — Дом народов».

© Вечерняя Москва

Он отметил, что республика заплатила высокую цену за победу над международным терроризмом и сохранение целостности государства. Кадыров призвал уважать культурные и религиозные ценности народов России.

— Чтобы такая трагедия не повторилась, нужно грамотно вести национальную политику, уважать культурные и религиозные ценности друг друга, — цитирует его РИА Новости.

12 мая Кадыров в ответ на возникшие по поводу его изменившейся внешности вопросы рассказал о том, что с возрастом поседел и почти перестал смеяться. По его словам, это произошло с началом специальной военной операции на Украине. По словам руководителя Чечни, некоторые «существа» подумали, что он больше не смеется из-за того, что его якобы собираются снять с занимаемой должности. Кадыров подчеркнул, что ему сложно оставаться веселым, когда на фронте воюют российские бойцы.