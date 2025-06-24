В Госдуме пошутили о Трампе и третьей мировой войне

Президент США Дональд Трамп уговорил все страны пойти на мировую — на третью мировую. Картинку с такой подписью опубликовал в Telegram депутат Госдумы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов.

«И не поспоришь», — пошутил он.

Это изображение депутат опубликовал после объявления Трампа о договоренности Израиля и Ирана заключить перемирие, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».

Ранее Трампа уличили в совершении исторической ошибки после того, как он решил нанести удары по ядерным объектам Ирана.

Роль Трампа в достижении перемирия на Ближнем Востоке оценили

Представитель МИД России Мария Захарова отмечала деструктивную роль Запада в конфликте Израиля и Ирана.