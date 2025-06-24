Лавров заявил о регулярном злоупотреблении полномочиями генсеком ООН

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш регулярно и откровенно злоупотребляет своими полномочиями, что вызывает огромное сожаление.

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Об этом во вторник, 24 июня, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Огромное сожаление вызывает позиция генерального секретаря ООН господина Гутерриша, <...>, который регулярно и откровенно злоупотребляет своими полномочиями, отказываясь, несмотря на наши многочисленные требования, называть вещи своими именами и даже содействовать в получении элементарной информации, — высказался глава МИД России на XI Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

Он сослался на нежелание генсека ООН использовать свой авторитет, чтобы добиться предоставления российской стороне перечня имен лиц, чьи тела обнаружили на улицах украинской Бучи в апреле 2022 года. В том же контексте министр упомянул отсутствие какого-либо расследования одесской трагедии, произошедшей в 2014 году.

Лавров подчеркнул, что в западных странах либо «активно поощряют возрождение нацизма, либо закрывают на это глаза», передает ТАСС.

9 июня глава российского внешнеполитического ведомства в ходе своего выступления на «Форуме будущего — 2050» предложил перевести ООН в Сочи, отметив, что это «всерьез предлагал» еще Иосиф Сталин. По словам Лаврова, в текущий момент это невозможно осуществить из-за проблем с инфраструктурой — нужно перезаключить множество контрактов и найти жилье для сотрудников.