В Кремле опровергли сообщения о переданном Путину послании от Хаменеи

Сообщения агентства Reuters о переданном главой МИД Ирана Аббасом Аракчи послании от лидера Ирана Али Хаменеи президенту России Владимиру Путину не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

© Lenta.ru

По словам представителя Кремля, министр иностранных дел Ирана не передавал российскому лидеру никакого письменного документа.