Лавров оценил место Украины в конфликте на Ближнем Востоке

Нет прямой зависимости от действий США на Ближнем Востоке и Украиной.

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Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на XI Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Есть точка зрения, что если конфликт на Ближнем Востоке продолжится, то США будут больше отвлекаться от Украины (...) Нет прямой зависимости от увязания США на Ближнем Востоке с конфликтом на Украине», — заявил дипломат.

Лавров добавил, что для Москвы важен сам факт прекращение поддержки Украины и принятие реальной ситуации на поле боя. Он также отметил несправедливость сравнения конфликта на Ближнем Востоке и Украине.

Ранее Лавров отметил, что страны Запада вымаливают для Украины перемирие без дополнительных условий. Дипломат добавил, что два года назад на такое не соглашался президент Украины Владимир Зеленский.