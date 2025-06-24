Главной темой саммита НАТО, который стартует 24 июня в Гааге, станет увеличение расходов на оборону стран — членов альянса до 5% ВВП.

Чтобы это осуществить, надо «нарисовать монстра», на роль которого лучше всего подходит РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Поскольку нужно протащить решение о 5%, для этого нужно нарисовать исчадие ада, монстра. С точки зрения этих функционеров НАТО, на роль монстра лучше всего подходит наша страна», — сказал Песков.

Он также отметил, что НАТО — это альянс, который был создан для конфронтации и агрессии. По словам представителя Кремля, страны — члены объединения, в частности европейские государства, идут по пути «оголтелой милитаризации».