Путин обсудил с королем Бахрейна ситуацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой.

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Лидеры обменялись мнениями по итогам Петербургского международного экономического форума, в котором Бахрейн принимал участие в статусе страны-гостя, сообщили в пресс-службе Кремля. Путин отметил активную работу бахрейнской делегации, возглавляемой советником по национальной безопасности страны Насером Бен Хамадом Аль Халифой.

Владимир Путин и король Бахрейна обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и высказались за скорейшее восстановление там мира и стабильности. Подтверждена актуальность проведения в октябре в Москве первого российско-арабского саммита.

Лидеры также подтвердили настрой на развитие российско-бахрейнского взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и культурно-гуманитарной областях, отметили в пресс-службе Кремля.