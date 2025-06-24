В России предложили выдать Илону Маску «дальневосточный гектар»

Зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил выдать американскому бизнесмену Илону Маску «дальневосточный гектар» и гражданство РФ. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Он отметил, что Россия рада западным предпринимателям, их технологиям и деньгам.

«Всем выдадим по гектару на Дальнем Востоке или где посчитаете нужным. Приезжайте и становитесь гражданами России», — сказал Свинцов.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав заявил, что МИД РФ получило просьбу о предоставлении Маску политического убежище. Слова прозвучали на фоне конфликта бизнесмена с президентом США Дональдом Трампом — он случился после того, как глава Tesla и SpaceX раскритиковал ряд решений политика.

Даванков сообщил, что МИД в течение месяца рассмотрит запрос на убежище от Маска

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявляла, что у ведомства нет никаких сведений на этот счет.