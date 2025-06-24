Лавров прокомментировал перемирие между Израилем и Ираном

Устойчивость перемирия между Израилем и Ираном, о котором ранее объявил президент США Дональд Трамп, пока вызывает сомнения.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на XI международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», передает корреспондент «Ленты.ру».