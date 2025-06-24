Запад вымаливает для Киева перемирие без дополнительных условий, на которое еще два года назад не соглашался президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на XI международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Помните, как все начиналось? России необходимо нанести стратегическое поражение на поле боя. (...) А сейчас требуют, просят, вымаливают немедленное перемирие без предварительных условий. То есть фиаско западной стратегии очевидно», — сказал он.

Министр отметил, что подход Москвы к урегулированию украинского конфликта остается неизменным, чего нельзя сказать о позиции стран Запада. По его словам, подобные изменения риторики союзников Киева свидетельствуют о провале их изначальных замыслов.

Ранее Лавров заявил, что устойчивость перемирия между Израилем и Ираном, о котором ранее объявил президент США Дональд Трамп, пока вызывает сомнения. Он подчеркнул, что если договоренность о прекращении огня действительно была достигнута, Россия ее приветствует.