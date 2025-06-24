Лавров: Принципы ООН соблюдаются далеко не всеми
Принципы, заложенные в Уставе ООН, соблюдают далеко не все страны. Представители Запада продолжают руководствоваться "порядком, основанным на правилах", которые никто не видел. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
Он отметил, что принципы ООН лежат в основе многополярности.
"Однако принципы, заложенные в Уставе ООН, применяются далеко не всеми: либо нарушаются, либо вырываются из контекста, применяются выборочно. Когда как мы настойчиво выступаем за выполнение принципов Устава в их совокупности и взаимосвязи", - заявил министр. "Западные коллеги применяют такую логику, которая вписывается в их философию "порядок, основанный на правилах" - правилах, которые никто не видел. Но они их применяют", - подчеркнул Лавров.