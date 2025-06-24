Лавров: Принципы ООН соблюдаются далеко не всеми

Принципы, заложенные в Уставе ООН, соблюдают далеко не все страны. Представители Запада продолжают руководствоваться "порядком, основанным на правилах", которые никто не видел. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

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Он отметил, что принципы ООН лежат в основе многополярности.