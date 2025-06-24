Глава Федерального агентства по делам СНГ Евгений Примаков назвал закрытие военных учебных заведений в конце прошлого века одной из главных бед России. Об этом сообщает «Царьград».

Примаков отметил, что любить Родину вовсе не означает закрывать глаза на совершаемые ею ошибки. В пример он привел разруху 90-х, когда были уничтожены целые секторы промышленного производства и отдельные армейские институты.

«Военные учебные заведения были пущены под нож при одном из министров обороны, который оптимизировал армию. Вооруженные силы готовились, как вы помните, к локальным небольшим конфликтам. Армия задумывалась как маленькая, мобильная и высокотехнологичная. Но сегодня мы имеем сейчас войну совершенно другого характера», — заявил глава агентства.

Вместе с тем Примаков отметил, что Россия сейчас неплохо справляется с поставленными ее руководством задачи, несмотря на все ошибки прошлого и вызываемые ими трудности.