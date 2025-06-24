Володин: в России заработали законы по борьбе с нелегальной миграцией
В России уже дают результаты законы, направленные на борьбу с нелегальной миграцией, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Политик обратил внимание на заметное изменение ситуации в этом направлении.
«Законы заработали», — подчеркнул он.
Володин также напомнил, что с минувшего года в Госдуме приняли 16 законов, связанных с пресечением нелегальной миграции на территории России, сообщает РИА Новости.
Новые законодательные инициативы демонстрируют свою эффективность, сказал спикер нижней палаты парламента.