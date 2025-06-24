Володин: в России заработали законы по борьбе с нелегальной миграцией

В России уже дают результаты законы, направленные на борьбу с нелегальной миграцией, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Политик обратил внимание на заметное изменение ситуации в этом направлении.

«Законы заработали», — подчеркнул он.

Володин также напомнил, что с минувшего года в Госдуме приняли 16 законов, связанных с пресечением нелегальной миграции на территории России, сообщает РИА Новости.

Новые законодательные инициативы демонстрируют свою эффективность, сказал спикер нижней палаты парламента.