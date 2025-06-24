Дипломат РФ рассказал о положительных сторонах присоединения Колумбии к БРИКС

Присоединение Колумбии к БРИКС хорошо бы сказалось на отношениях Москвы и Боготы. Об этом РИА Новости сообщил посол РФ в Колумбии Николай Тавдумадзе.

По словам дипломата, членство Колумбии в БРИКС свидетельствовало бы о совпадении ценностных ориентиров, на которых строится работа объединения, а также дало бы возможность Москве и Боготе получить дополнительную площадку для диалога по различным вопросам.

Тавдумадзе подчеркнул, что если колумбийская сторона заявит на официальном уровне о желании присоединиться к БРИКС, то Россия поддержит ее стремление стать членом организации.

19 июня министр иностранных дел Колумбии Лаура Сарабия заявила, что республика закончила присоединение к Новому банку развития БРИКС.

Россия опубликует новый список стран-партнеров БРИКС

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва ранее заявил, что пригласил на летний саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро Мексику, Уругвай и Колумбию. Политик пояснил, что, по его мнению, хотя эти страны Латинской Америки не входят в организацию, их участие важно.

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и налаживают сотрудничество по взаимовыгодным проектам.

Ранее в МИД озвучили главную цель России на предстоящем саммите БРИКС.