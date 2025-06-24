Глава РФПИ попал в базу украинского «Миротворца»

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев попал в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.

Владельцы портала утверждают, что глава РФПИ был включен в список за финансирование России и якобы участие в информационных операциях, направленных против Украины.

«Миротворец» был создан в 2014 году. На портале публикуют личные данные всех лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. В том числе в базу данных попадают журналисты и артисты, по какой-либо причине вызвавшие недовольство у ее авторов.

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19 июня в базу украинского сайта «Миротворец» внесли певицу Анни Лорак. Также исполнительница оказалась под персональными санкциями, которые были введены указом президента Украины. Рестрикции включают блокировку активов, запрет на торговые операции и вывоз капитала с территории республики.

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