Миронов попросил Путина предоставить гражданство РФ военкору из Латвии

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов попросил президента России Владимира Путина предоставить гражданство РФ военному корреспонденту из Латвии Кириллу Федорову* (признан в РФ СМИ-агентом). Об этом пишет РИА Новости.

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По словам Миронова, с просьбой о помощи в предоставлении гражданства блогер обратился к нему лично. Обоснованием для своего предложения Миронов назвал преследования Федорова латвийскими властями из-за поддержки СВО — он был арестован и осужден. В заключении мужчина провел четыре месяца. Сейчас Федоров* находится на свободе и проживает в России, однако не может получить гражданство уже несколько лет.

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«Заявителем сообщено, что им лично организована гуманитарная помощь военнослужащим на сумму свыше 500 миллионов рублей, а также ведется активная патриотическая деятельность на федеральных СМИ», — рассказал Миронов.

До этого депутат Даванков предложил предоставить американскому предпринимателю Илону Маску политическое убежище в России на фоне его конфликта с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее американец решил доказать, что достоин гражданства РФ, и пошел на СВО.

*признан в РФ СМИ-агентом.