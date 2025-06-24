Пушков объяснил, почему конфликт Ирана и Израиля не приведёт к третьей мировой

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков объяснил, почему конфликт Ирана и Израиля не приведет к третьей мировой войне.

В своем Telegram-канале сенатор отметил, что некоторые публицисты любят рассуждать о третьей мировой войне, словно ждут не дождутся ее. При этом некоторые, "особо нетерпеливые", даже разглядели ее начало на Ближнем Востоке.

Между тем, мировые войны отличались тем, что в них было вовлечено большое число государств с разных континентов, а также крупные вооруженные силы, как минимум, с двух сторон, пояснил Пушков.

Однако на Ближнем Востоке ничего подобного не видно: нет масштабных коалиций, изменился и характер войны. Израиль и Иран обмениваются друг с другом угрозами и ракетными бомбовыми ударами, но ни та, ни другая сторона не способны оккупировать другую.

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США подключились к ударам по ядерным объектам Ирана, но вряд ли горят желанием отправлять туда свою армию и оккупировать Иран, добавил Пушков.

Но даже если американцы и попытаются это сделать, то, во-первых, успех не гарантирован, а во-вторых, это тоже не станет началом третьей мировой.

Это будет региональная война США и Израиля против Ирана и оставшихся у него близких союзников типа хуситов, пояснил политик.

Он добавил, что удары Ирана по американским базам или перекрытие Ормузского пролива останутся региональными явлениям, хотя и могут иметь глобальные экономические последствия.

Ближний Восток в силу ограниченного характера противостояния никак не может стать "колыбелью" третьей мировой войны, уверен Пушков.

Если же под третьей мировой понимать сумму региональных военных конфликтов уже идущих в мире и потенциальных, то такой подход искажает понятие мировой войны, а использование данного термина отражает скорее эмоциональную оценку фазы острой нестабильности в некоторых регионах, чем является точным определением происходящего, резюмировал Пушков.