В МИД рассказали, когда пройдет третий раунд переговоров по «раздражителям» с США

Третий раунд консультаций между Россией и США по «раздражителям» состоится в обозримой перспективе. Об этом заявил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью газете «Известия».

По его словам, Россия и США сняли наиболее острые проблемы по вопросам виз и делегационных обменов. Продолжается работа над возвращением российской дипсобственности в США и восстановлением прямого авиасообщения.

«Мы думаем, что третий раунд двусторонних консультаций по «раздражителям», как мы их называем, должен состояться в обозримой перспективе», — сказал он, отметив, что необходимость продолжения этих усилий признают в Белом доме.

Рябков подчеркнул, что время и место соответствующих переговоров подлежат согласованию. Российская сторона будет работать над этим, добавил он.

Ушаков: место переговоров России и США по раздражителям пока не определили

Второй раунд российско-американских переговоров состоялся в Стамбуле 10 апреля.

16 июня сообщалось, что встреча России и США, нацеленная на устранение раздражителей в двусторонних отношениях, была отменена по инициативе американской стороны.

Ранее в Белом доме заявили о готовности Трампа к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским.