Захарова обвинила Запад в попытках смены власти в Иране

Запад «не учится на прошлых ошибках» и добивается смены власти в Иране, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова в эфире проекта «Центральный канал» в «VK Видео» заявила, что повторяются «стенания по поводу оружия массового уничтожения, а также о смене режима».

«Соединились все сценарии, – приводит ее слова ТАСС. – И режим надо поменять, с точки зрения Запада, и оружие массового уничтожения надо уничтожить, хотя его там нет».

Она напомнила, что у американской разведки нет доказательств планов Тегерана по созданию ядерного оружия, а МАГАТЭ не подтверждает, что иранская ядерная программа носит военный характер. По словам Захаровой, складывается впечатление, что на Западе «на прошлых чудовищных ошибках никто не учится».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль может попытаться полностью изменить правящий режим в Тегеране, а не только лишить Иран шансов на создание ядерного оружия. Вашингтон заявил о возможности «смены режима» в Иране. Шахзаде (наследник престола) Ирана старший сын последнего шаха Реза Кир Пехлеви, который проживает в США, пытается призвать иранцев к восстанию и восстановить династию Пехлеви на фоне войны с Израилем.