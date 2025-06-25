В Кремле прокомментировали заявления Трампа о полном уничтожении ядерных объектов Ирана

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что пока рано говорить о результатах ударов США по Ирану.

«Пока я не думаю, что у кого-то могут быть данные (об уничтожении ядерных объектов Ирана. — «Газета.Ru»). Наверное пока рано, нужно подождать», — отметил Песков.

До этого председатель парламента Ирана Мохаммед Багер Галибаф на фоне приостановки сотрудничества республики с МАГАТЭ заявил, что ядерная программа страны будет развиваться более быстрыми темпами.

Трамп: ядерная программа Ирана после ударов США отброшена на десятилетия

Государственный секретарь США Марко Рубио говорил, что сообщения ряда американских СМИ о том, что США якобы не уничтожили, а лишь замедлили и отбросили на несколько месяцев ядерную программу Ирана, — неверны.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».