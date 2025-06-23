Медведев ответил на критику Трампа по поводу своих слов об Иране
Россия не планирует поставлять ядерное оружие Ирану, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет ТАСС.
Ранее Медведев рассказал в своем Telegram-канале, что после ночных ударов Вашингтона Иран может получить ядерное оружие от других стран-союзников.
«Ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект», — отметил политик.
Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на заявление Дмитрия Медведева о возможной передаче ядерных технологий Ирану. В частности, он потребовал, чтобы его помощники разобрались в ситуации.
Медведев отреагировал на удары США по Ирану
Американский лидер также заявил о технологическом превосходстве США, отметив, что их атомные подлодки «опережают всех на 20 лет».
«Россия не намерена поставлять ядерное оружие Ирану, потому что является участницей Договора о нераспространении ядерного оружия», — прокомментировал Медведев высказывания президента США.
Зампред Совбеза РФ уточнил, что осуждает удары ВВС и ВМФ США по Ирану. Он добавил, что не следует спорить о том, что у кого больше ядерного оружия.