Захарова обратилась с призывом к Сербии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 23 июня призвала Белград разъяснить ситуацию с поставками боеприпасов для нужд вооруженных сил Украины.

Ранее в Службе внешней разведки РФ сообщили, что сербские предприятия обходными путями экспортировали составные части снарядов для киевского режима. В Кремле выразили надежду на принятие Белградом необходимых мер, даже если подобная практика случайным образом имела место.

«Столько противоречивого я слышу на этот счет от официальных сербских представителей, что уже хочется какой-то ясности: было или не было. То, что теперь «такое невозможно», мы услышали. Но для чистоты жанра нужно сказать правду о том, насколько эти сведения достоверны», — написала Захарова на своей странице в соцсетях.

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Как писала «Парламентская газета», сегодня лидер Сербии Александр Вучич заявил о прекращении поставок боеприпасов за рубеж и направлении их на нужды республики. При этом политик подчеркнул, что не может «оставить без хлеба» работников оборонных заводов, и задался вопросом, куда Белграду можно поставлять снаряды, кроме Европейского союза, и кто является разрешенным конечным пользователем.