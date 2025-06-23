Трамп отреагировал на слова Медведева о ядерном оружии для Ирана

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети X призвал заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева не бросаться словами о передаче Ирану ядерного боекомплекта.

«Слышал ли я, как бывший президент Медведев, из России, небрежно бросался «словом на букву Я» (ядерный — прим. ред.) и говорил, что он и другие страны будут поставлять ядерные боеголовки Ирану?», — написал он.

Американский лидер попросил «немедленно доложить», если высказывания зампреда не являются плодом его воображения. Трамп отметил, что к словам о ядерном оружии нельзя относиться небрежно.

22 июня Медведев заявил, что в мире существуют страны, которые готовы передать Ирану свой ядерный боекомплект. При этом он не стал уточнять, о каких странах идет речь.

Зампред Совбеза подчеркнул, что президент США ударами по Ирану втянул свою страну в новый конфликт с перспективой наземной операции.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана.