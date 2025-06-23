Президент США Дональд Трамп потребовал «немедленно сообщить» ему, если подтвердится информация о готовности ряда стран передать Ирану свои ядерные боекомплекты. Так он отреагировал на слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о такой возможности, передает РИА Новости.

Ранее Медведев заявил, что после ударов Вашингтона по Ирану ряд стран «готов напрямую поставить Тегерану свой ядерный боекомплект».

«Я правильно услышал, что бывший президент России небрежно бросается словом на "Я" и говорит, что он и другие страны готовы поставить ядерные боеголовки Ирану? Он действительно это сказал, или мне это просто показалось? Если он это сказал, и если это подтвердится — пожалуйста, сообщите мне немедленно», — прокомментировал это Трамп.

Он призвал не относиться так небрежно к слову «ядерный».

«Видимо, поэтому Путин — босс», — добавил Трамп.

Медведев отреагировал на удары США по Ирану

Также американский глава заявил, что технологии США на 20 лет опережают остальные. В качестве примера Трамп привел атомные подводные лодки, назвав их «самым мощным и смертоносным оружием, когда-либо созданным». Кроме того он указал, что США задействовали 30 ракет Tomahawk для ударов по Ирану «и все они попали в цель идеально».