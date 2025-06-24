В Кремле отреагировали на слова Трампа в адрес Медведева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что позиция заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева для РФ важнее, чем точка зрения американского лидера Дональда Трампа.

Так он отреагировал на вопрос журналистов о том, видели ли в Кремле призыв Трампа к Медведеву с просьбой не бросаться словами о передаче Ирану ядерного боекомплекта.

«Дмитрий Анатольевич твердо и последовательно высказал свою точку зрения, и она для нас важнее, чем все другие точки зрения», — заявил Песков.

До этого Медведев заявил, что в мире существуют страны, которые готовы передать Ирану свой ядерный боекомплект. При этом он не стал уточнять, о каких странах идет речь.

Трамп ответил на заявление Медведева об Иране и ядерном оружии

Зампред Совбеза подчеркнул, что президент США ударами по Ирану втянул свою страну в новый конфликт с перспективой наземной операции.

Утром 24 июня иранский телеканал Press TV сообщил, что режим прекращения огня с Израилем вступил в силу. По его данным, это произошло после «четырех волн иранских атак».