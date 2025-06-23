В ЕС раскрыли, когда планируют принять 18-й пакет санкций против РФ

Евросоюз планирует принять 18-й пакет антироссийских санкций «к концу недели». Об этом сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, передает ТАСС.

По ее словам, европейские страны все еще рассматривают возможность снизить потолок цен на нефть, несмотря на рост цен из-за войны на Ближнем Востоке.

«18-й пакет будет принят к концу недели», — сказала Каллас.

Она отметила, что ЕС ведет переговоры с третьими странами, требуя от них «лишить флага» танкеры, которые перевозят российскую нефть по рыночным контрактам, не обращая внимания на потолки цен на нефть. Евросоюз включает данные суда в свой черный список.