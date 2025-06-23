В ЕС раскрыли, когда планируют принять 18-й пакет санкций против РФ

Аксинья Кравченко

Евросоюз планирует принять 18-й пакет антироссийских санкций «к концу недели». Об этом сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, передает ТАСС.

В ЕС раскрыли, когда планируют принять 18-й пакет санкций против РФ
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По ее словам, европейские страны все еще рассматривают возможность снизить потолок цен на нефть, несмотря на рост цен из-за войны на Ближнем Востоке.

«18-й пакет будет принят к концу недели», — сказала Каллас.

Она отметила, что ЕС ведет переговоры с третьими странами, требуя от них «лишить флага» танкеры, которые перевозят российскую нефть по рыночным контрактам, не обращая внимания на потолки цен на нефть. Евросоюз включает данные суда в свой черный список.