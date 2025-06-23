В МИД рассказали, окажет ли Россия военную помощь Ирану

Партнерство России и Ирана нерушимо, и в сложившейся ситуации Тегеран действует в рамках права на самооборону, рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом пишет РИА Новости.

В понедельник, 23 июня, президент России Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи. Стороны обсудили ряд вопросов текущей повестки. Журналисты попросили дипломата рассказать, запрашивал ли Тегеран военную помощь у Москвы.

«Мы с Ираном взаимодействуем по многим направлениям. Понятно, что раскрывать содержание контактов, которые ведутся, в том числе сегодня, с учетом всех обстоятельств, с моей стороны, было бы безответственно», — отметил Рябков.

Замглавы МИД подчеркнул, что «наше стратегическое партнерство с Ираном нерушимо». Он добавил, что Россия исходит из того, что Тегеран в сложившейся ситуации действует в рамках реализации права на самооборону.

Рябков надеется, что выход из прежних отношений с США пройдет "без битья посуды"

Действия Ирана — абсолютно легитимная и правильная подача, констатировал Рябков.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект. Он добавил, что абсолютное большинство государств против действий Израиля и США.