Рябков надеется, что выход из прежних отношений с США пройдет "без битья посуды"

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил надежду, что выход из прежних длительных отношений с Соединенными Штатами обойдется "без хлопанья дверьми и битья посуды".

"Вы говорили о прагматизме в американской внешней политике. Да, безусловно, но присутствует сильный идеологический компонент", - сказал высокопоставленный дипломат на сессии XI Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".

По его словам, идеология MAGA - Make America Great Again, в переводе на русский "Сделаем Америку вновь великой" - будет "сохранена и, пусть даже в каком-то трансформированном виде, будет во многом влиять на поведенческую модель Соединенных Штатов, не только применительно к Китаю и России".

"И действительно, мы находимся в моменте выхода из прежних длительных отношений. Не имея четкого представления, с кем и как выстраивать отношения новые, хотелось бы надеяться, что выход из прежних отношений будет без хлопанья дверьми и битья посуды. И мы в общем расстанемся друзьями. По крайней мере, имущество будем делить по-мирному", - добавил замминистра.