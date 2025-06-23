Захарова: от Сербии хочется ясности по поводу поставок оружия на Украину

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Москва хочет услышать от сербских властей ясности по вопросу поставок оружия Украине.

Захарова: от Сербии хочется ясности по поводу поставок оружия на Украину
© РИА Новости

Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она отметила, что слышит много много противоречивых сообщений из Белграда.

«Уже хочется какой-то ясности: было или не было», — подчеркнула дипломат.

Российская Служба внешней разведки 23 июня выпустила сообщение о том, что сербские оборонные предприятия отправляют в страны НАТО боеприпасы в виде полных комплектов деталей для сборки, далее эти снаряды используются в интересах Украины.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна остановила все зарубежные поставки боеприпасов, для их отправки в другие страны нужны особые решения.