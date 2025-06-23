Москва хочет услышать от сербских властей ясности по вопросу поставок оружия Украине.

Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она отметила, что слышит много много противоречивых сообщений из Белграда.

«Уже хочется какой-то ясности: было или не было», — подчеркнула дипломат.

Российская Служба внешней разведки 23 июня выпустила сообщение о том, что сербские оборонные предприятия отправляют в страны НАТО боеприпасы в виде полных комплектов деталей для сборки, далее эти снаряды используются в интересах Украины.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна остановила все зарубежные поставки боеприпасов, для их отправки в другие страны нужны особые решения.