Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал Сербию близкой России страной.

«Сербия действительно — это очень близкая нам страна, сербский народ — близкий нам народ», — подчеркнул представитель Кремля.

Российская Служба внешней разведки 23 июня выпустила сообщение о том, что сербские оборонные предприятия отправляют в страны НАТО боеприпасы в виде полных комплектов деталей для сборки, далее эти снаряды используются в интересах Украины.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна остановила все зарубежные поставки боеприпасов, для их отправки в другие страны нужны особые решения.