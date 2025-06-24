Лавров рассказал о процессе нормализации отношений РФ и США

Процесс нормализации отношений между Россией и США «непростой и не быстрый», однако он может быть полезен для предотвращения мировых кризисов.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его слова передает РИА Новости.

«Этот процесс, конечно же, непростой на мировой арене, в рамках которой этот диалог развивается, не быстрый», — сказал глава российского МИД, выступая на «Примаковских чтениях».

Он отметил, что несмотря на глубокие расхождения между Москвой и Вашингтоном, РФ согласилась с предложением администрации президента США Дональда Трампа возобновить двусторонний диалог без предварительных условий.

Лавров добавил, что если каждая из сторон проявит ответственность и настойчивость за судьбу мира, то этот диалог может пойти на благо всему человечеству.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил отношения России и США с «авгиевыми конюшнями». Представитель Кремля назвал их «слишком грязными» и заявил, что их придется долго убирать.

Он также отмечал, что отношениям РФ и США был нанесен большой ущерб, поэтому вернуть их в конструктивное русло «за одну ночь» не получится.