Лавров: восстановление отношений с США поможет избежать мировых кризисов

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Процесс нормализации отношений между Россией и США «непростой и не быстрый», однако он может быть полезен для предотвращения мировых кризисов.

Лавров рассказал о процессе нормализации отношений РФ и США
© РИА Новости

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его слова передает РИА Новости.

«Этот процесс, конечно же, непростой на мировой арене, в рамках которой этот диалог развивается, не быстрый», — сказал глава российского МИД, выступая на «Примаковских чтениях».

Он отметил, что несмотря на глубокие расхождения между Москвой и Вашингтоном, РФ согласилась с предложением администрации президента США Дональда Трампа возобновить двусторонний диалог без предварительных условий.

Лавров добавил, что если каждая из сторон проявит ответственность и настойчивость за судьбу мира, то этот диалог может пойти на благо всему человечеству.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил отношения России и США с «авгиевыми конюшнями». Представитель Кремля назвал их «слишком грязными» и заявил, что их придется долго убирать.

Он также отмечал, что отношениям РФ и США был нанесен большой ущерб, поэтому вернуть их в конструктивное русло «за одну ночь» не получится.