Путин рассказал, за что сражается Россия

Россия на данный момент сражается за свое будущее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками военных вузов, передает РИА Новости.

«Сегодня мы так же сражаемся за наше будущее», — заявил он.

По словам главы государства, новый этап службы выпускников начинается в год 80-летия Великой Победы. Он напомнил, что бойцы спецоперации являются прямыми наследниками героев ВОВ, а также всех поколений защитников тысячелетней истории страны.

До этого сообщалось, что встреча российского лидера со студентами пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Участие в мероприятии приняли порядка 600 выпускников, завершивших обучение с отличием, а также их педагоги и представители военных ведомств.

На сайте Кремля говорилось, что в тот же день глава государства проведет переговоры с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой. По данным пресс-службы, глава африканского государства посетит Москву с официальным визитом.