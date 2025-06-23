Косачев озвучил два сценария развития событий вокруг Ирана

Ситуация вокруг Ирана может развиваться по двум сценариям. Первый — Иран отвечает жестко и не только в сторону Израиля, но и в сторону Соединенных Штатов Америки, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

По его словам, в этом случае происходит резкая эскалация. Значит, конфликт может продлиться сколь угодно долго, потому что у Ирана «хватит сил и возможностей для того, чтобы отвечать жестко», пояснил сенатор в эфире РБК.

Второй сценарий — это согласие Ирана на какой-то политический процесс без военной эскалации. Причем, Косачев считает его менее вероятным, «просто понимая эмоции в Иране».

При этом можно предположить, какими могут быть последствия, если конфликт распространится на «третьи, четвертые и десятые страны». Он способен перерасти в мировую войну, подчеркнул Косачев.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что американский лидер Дональд Трамп не информировал президента РФ Владимира Путина о своих намерениях нанести удар по Ирану.