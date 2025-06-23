Президент России Владимир Путин проводит встречу с выпускниками вузов силовых и военных ведомств РФ в Москве в понедельник, 23 июня.

Ожидается, что среди приглашенных на мероприятие будут представили Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны, Национальной гвардии, Министерства внутренних дел, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний.

Сообщается, что в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца соберутся более 600 выпускников, завершивших обучение с отличием, а также их преподаватели и руководители.