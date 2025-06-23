Глава МИД Ирана заявил Путину, что страна имеет право на защиту

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи выразил благодарность России и лично президенту Владимиру Путину за поддержку в свете текущих конфликтов на Ближнем Востоке. Об этом он заявил в ходе официальной встречи в Кремле.

«Иран благодарен России за решительное осуждение действий Израиля и США», — заявил Арагчи.

Видео со встречи лидеров опубликовано в официальном telegram-канале Кремля. Он также подчеркнул, что по мнению Тегерана, действия этих стран нелегитимны и являются нарушением международных норм, а Россия, в свою очередь, находится «на правильной стороне».

«Эскалация на Ближнем Востоке растет с каждым днем из-за агрессии США и Израиля в отношении иранских ядерных объектов», — подчеркнул Арагчи.

Он выразил уверенность, что поддержка со стороны России играет ключевую роль в обеспечении безопасности и стабильности в регионе.

Ранее Аббас Арагчи в Москве уже предупреждал о глобальных рисках, связанных с действиями Израиля и США против Ирана, и отмечал, что удары по иранским ядерным объектам могут привести к эскалации в регионе. После авиаударов США по трем иранским объектам Тегеран потребовал срочного созыва заседаний МАГАТЭ и Совбеза ООН, а также подчеркнул важность стратегического диалога с Россией для поиска путей деэскалации.