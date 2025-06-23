Медведев высказался о визите «зеленого кишечного глиста» в Британию и указал на один нюанс

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал решение Владимира Зеленского посетить Британию. О том, чем может обернуться Зеленскому анонсированная поездка, он написал в Telegram в посте с заголовком «Новые паразиты».

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О намерении Зеленского посетить Британию — одного из ближайших партнеров Украины — стало известно 23 июня.

«Зеленый кишечный глист приполз к хозяевам в Англию за очередным баблом», — написал Медведев.

С паразитическими червями он сравнил не только Зеленского, но и все политическое руководство Украины, назвал его «острицами с Банковой».

По оценке Медведева, Зеленскому вряд удастся получить для Украины новый транш.

«Но тут, как говорится, есть нюанс», — отметил он, возможно, отсылая читателя к известному анекдоту.

Свое мнение зампред Совбеза основывает на результатах аудита оказанной Киеву военной и финансовой помощи. «В этом случае финальный расклад для киевских паразитов будет плачевным», — заключил политик.

Ранее Медведев четырежды оскорбил Зеленского в одном посте. Он назвал Зеленского «зеленой тлей», «насекомым», «ничтожным» и «зеленым членистоногим».