Сейчас много желающих «подлить масла в огонь» и испортить отношения России и Ирана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Журналисты попросили его прокомментировать утверждения некоторых аналитиков и комментаторов о том, что ситуация в Иране похожа на ситуацию с падением режима Башара Асада в Сирии. Эксперты считают, что Москва не помогла Тегерану.

По словам представителя Кремля, таких рассуждений много, очень много желающих использовать ситуацию для того, чтобы «подлить масла в огонь» с целью «подпортить» российско-иранские отношения.

«Это понятно. Россия оказала поддержку Ирану с четкой позицией. Эта позиция получила высокую оценку на беседе с [главой МИД Ирана Аббасом] Аракчи. Мы намерены дальше развив наши отношения с Ираном», — сказал Песков.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

Стало известно о письме Путину от верховного лидера Ирана

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Спустя два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

При этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что у страны не было никакого соглашения о прекращении огня. По его словам, окончательное решение по данной инициативе планировалось принять позже.