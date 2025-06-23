В Кремле назвали момент для встречи Путина и Трампа

Момент для встречи президент России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом наступит после выработки решений и договоренностей, которые лидеры двух стран смогут принять.

Об этом завил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Только после того, как в результате этих переговоров [экспертов России и Украины в Стамбуле] уже будут наработаны те решения, которые предстоит принять, и те договоренности, к которым предстоит присоединиться, вот тогда наступит момент проведения встречи на высшем уровне», — пояснил представитель Кремля.

Ранее Песков рассказал, что Путин и Трамп при необходимости готовы позвонить друг другу в любой момент по специальным каналам закрытой связи. Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, возможны ли прямые контакты лидеров двух стран на фоне заявлений Трампа о стремлении сменить власть в Тегеране.

Песков рассказал о возможностях России помочь Ирану

Ранее Песков указал, что Трамп не предоставлял Путину детальной информации о своем намерении нанести удары по Ирану.