Песков рассказал о возможностях России помочь Ирану

Россия предложила свои посреднические усилия в израильско-иранском конфликте и четко заявила свою позицию. Об этом сказал, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Говоря о том, что Москва готова сделать для поддержки Ирана, Песков подчеркнул: "Все зависит от того, что необходимо Ирану".

Он напомнил, что Россия предложила свои посреднические усилия.

"Мы заявили о своей позиции. Это тоже очень важное проявление. Это такой вид поддержки иранской стороны", - заметил представитель Кремля.

Стало известно о письме Путину от верховного лидера Ирана

Дальше все будет зависеть от того, что нужно Ирану, заключил Песков.