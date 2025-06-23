Песков: Кремль выражает глубокое сожаление в связи с ударами США по Ирану

Москва выражает глубокое сожаление в связи с новым витком эскалации на Ближнем Востоке. Об этом в понедельник, 23 июня, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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Он отметил, что число участников конфликта на Ближнем Востоке выросла. По словам Пескова, теперь нужно узнать, что стало с иранскими ядерными объектами и нет ли угрозы радиационной опасности.

— РФ осуждает удары США по Ирану и выражает глубокое сожаление, — заявил Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС.

22 июня глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву.

Сообщалось, что в ходе своего визита он планирует встречу с президентом России Владимиром Путиным и рядом чиновников, в рамках которых они обсудят вопросы, связанные с ударами США по иранским ядерным объектам. Также зарубежные СМИ сообщили, что Аракчи передаст российскому лидеру письмо от верховного иранского лидера Али Хаменеи с просьбой о поддержке.

На следующий день помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин проведет встречу с Аббасом Аракчи 23 июня.