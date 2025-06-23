Стало известно о письме Путину от верховного лидера Ирана

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи передаст президенту России Владимиру Путину письмо от верховного лидера Али Хаменеи.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи должен передать письмо Хаменеи Путину с просьбой о поддержке», — сказано в сообщении.

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22 июня Аракчи прибыл в Москву для встречи с Путиным и высокопоставленными официальными лицами. Переговоры будут касаться ситуации на Ближнем Востоке и в мире после ударов Соединенных Штатов Америки и Израиля по Ирану.