Путин назвал условие для окончательного выхода из западноцентричной системы

Окончательный выход из западноцентричной системы координат возможен лишь при коллективных усилиях большинства стран мира, основанных на принципах равноправия.

Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Исходим из того, что эффективное противостояние современным вызовам, окончательный выход из западноцентричной системы координат можно обеспечить только коллективными усилиями мирового большинства, на основе принципов подлинного равноправия и уважения законных интересов друг друга», — подчеркнул Путин в обращении к участникам форума «Примаковские чтения».

Цитата по РИА «Новости».

Письмо российского лидера зачитал помощник президента Юрий Ушаков. XI Международный научно-экспертный форум «Примаковские чтения» проходит в Москве 23–24 июня 2025 года. Основной темой мероприятия стала «Мировая турбулентность».

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Научно-экспертный форум «Примаковские чтения» представляет собой международную ежегодную площадку для обсуждения актуальных вопросов мировой экономики и международных отношений. Мероприятие, учрежденное в 2015 году, носит имя известного ученого и государственного деятеля Евгения Максимовича Примакова.