В ГД внесут законопроект о праве иностранцев на больничный при наличии стажа

Законопроект, согласно которому для всех категорий иностранных граждан устанавливается право на больничный только при наличии не менее полугода страхового стажа, а для получения пособия по материнству — минимум одного года стажа, будет внесён в Госдуму депутатами от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым.

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По его словам, сегодня все иностранцы имеют социальную страховку на тех же условиях, что и граждане России, и могут после её оформления отработать всего лишь один день и без всякого страхового стажа иметь право на оплачиваемый больничный, выплату пособия по беременности и родам и декретные.

«Даже не будучи гражданином России! А это — дополнительные расходы бюджета Соцфонда», — цитирует Нилова РИА Новости.

В МВД России ранее сообщили, что в 2024 году в нашу страну прибыли более 6 млн мигрантов.

Также в Госдуму внесли проект о праве регионов устанавливать правила проживания мигрантов.