Захарова обратилась с призывом к Вэнсу

Москва и Пекин выступают категорически против любого вмешательства США во внутренние дела своих государств. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о позиции России и Китая по иранской ядерной программе. Ее слова приводит пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Россия и Китай не хотят вмешательства США в свои внутренние дела в каком бы то ни было виде. Всем, кто делает заявления от имени, но без поручения, наших двух стран, было бы неплохо начать именно с этого», — отметила Захарова в своем telegram-канале.

Она также призвала Вашингтон отказаться от поставок ракет Украине и от милитаризации Тайваня, назвав эти действия примерами недопустимого вмешательства.

Захарова напомнила заявление ТАСС 1958 года про свободный от ЯО Ближний Восток

По словам Захаровой, позиция Москвы и Пекина по иранскому атомному вопросу остается последовательной: Иран, как и любая другая страна, вправе самостоятельно определять стратегию развития своей атомной энергетики, руководствуясь международными нормами, в том числе Договором о нераспространении ядерного оружия. Россия и Китай, подчеркнула дипломат, также строят свои отношения с Тегераном на международно-правовой основе. Захарова поинтересовалась, о чем хотел сказать Вэнс про РФ, КНР и Иран.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу ABC News заявил, что Соединенные Штаты, Россия и Китай едины в нежелании допустить появление у Ирана ядерного оружия. По его словам, распространение ядерного вооружения на Ближнем Востоке могло бы привести к тяжелым последствиям для всего мира. Вэнс отметил, что американская сторона прилагает усилия для предотвращения начала гонки вооружений в данном регионе. Кроме того, он выразил уверенность в том, что Москва и Пекин придерживаются аналогичной позиции по вопросу недопущения появления у Тегерана ядерного потенциала, напоминает «Национальная служба новостей».