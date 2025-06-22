Захарова подтвердила приезд главы МИД Ирана в Москву

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила приезд главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Москву. Об этом она сообщила РИА Новости.

Кроме того, дипломат подчеркнула, что Аббаса Аракчи приехал в Россию для проведения переговоров.

«Подтверждаем приезд в Москву главы МИД Ирана для проведения ряда переговоров», - поделилась Захарова.

Ранее агентство IRNA сообщало, что Аракчи прибыл в Москву. Он рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Встреча с главой государства планируется 23 июня, заявил глава МИД Ирана на пресс-конференции в Стамбуле.