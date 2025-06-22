Небензя озвучил позицию России на атаки США по иранским ядерным объектам
Россия решительно осуждает удары США по Ирану. Такую позицию озвучил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по запросу Ирана в связи с ударами США.
«Своими действиями Штаты открыли ящик Пандоры. И никто не знает, к чему это может привести», — заявил российский дипломат, передает РИА Новости.
КНР, РФ и Пакистан в проекте резолюции СБ ООН потребовали прекратить огонь в Иране
По словам Небензи, подобные действия США против Исламской республики — безответственные и провокационные. Он также добавил, что Вашингтону никто не давал полномочий на атаку.
Ранее, 22 июня, США нанесли ракетно-бомбовые удары по ядерным объектам в Иране после израильских атак. МИД РФ подчеркнул, что эти действия нарушают международное право, создают угрозу режиму нераспространения ядерного оружия и могут привести к эскалации конфликта с непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности.