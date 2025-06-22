Захарова напомнила заявление ТАСС 1958 года про свободный от ЯО Ближний Восток
Заявление ТАСС, выполнявшего роль официального голоса Москвы, от 22 января 1958 года было, возможно, первой публикацией с идеей о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она обратила внимание на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что Россия и Китай не хотят создания Ираном ядерного оружия.
"Немного истории. Возможно, самый первый раз идея свободного от ядерного оружия Ближнего Востока прозвучала в заявлении Телеграфного агентства Советского Союза, выполнявшего тогда роль официального голоса Москвы, от 22 января 1958 года: "Ближний и Средний Восток должен и может стать зоной мира, где нет и не должно быть ядерного и ракетного оружия, зоной доброго соседства и дружественного сотрудничества между государствами", - привела Захарова текст сообщения.
Она подчеркнула, что СССР, а затем Россия системно выступают за создание на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия.
"В 1974 году тот самый Иран, который подвергся сейчас ударам со стороны Израиля и США, инициировал обсуждение Генассамблеей ООН данной темы, завершившееся принятием резолюции "Создание зоны, свободной от ядерного оружия, в регионе Ближнего Востока". 128 стран проголосовали "за", в том числе Советский Союз и США. Израиль воздержался от голосования", - напомнила дипломат.