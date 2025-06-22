Заявление ТАСС, выполнявшего роль официального голоса Москвы, от 22 января 1958 года было, возможно, первой публикацией с идеей о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что Россия и Китай не хотят создания Ираном ядерного оружия.

"Немного истории. Возможно, самый первый раз идея свободного от ядерного оружия Ближнего Востока прозвучала в заявлении Телеграфного агентства Советского Союза, выполнявшего тогда роль официального голоса Москвы, от 22 января 1958 года: "Ближний и Средний Восток должен и может стать зоной мира, где нет и не должно быть ядерного и ракетного оружия, зоной доброго соседства и дружественного сотрудничества между государствами", - привела Захарова текст сообщения.

Она подчеркнула, что СССР, а затем Россия системно выступают за создание на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия.