Захарова резко ответила на заявление вице-президента США о России и Китае

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова резко ответила на заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса, выразившего уверенность, что РФ и Китай не хотят создания Ираном ядерного оружия. Она высказалась об этом в Telegram-канале.

«Во-первых, Россия и Китай не хотят вмешательства США в свои внутренние дела в каком бы то ни было виде. И всем, кто делает заявления от имени, но без поручения наших двух стран, было бы неплохо начать именно с этого. Например, не поставлять киевскому террористическому режиму смертоносные ракеты, не милитаризировать Тайвань и так далее», — указала дипломат.

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Далее Захарова подчеркнула, что Москва и Пекин говорят сами за себя.

«Соответствующие заявления об агрессии Израиля и США опубликованы МИДами обеих стран», — добавила она.

Помимо этого, как отметила официальный представитель российского МИД, Россия и Китай полагают, что Иран сам может и должен определять стратегию развития атомной энергетики в соответствии с международным правом, а другие страны могут выстраивать свое отношение к этому на международно-правовой основе.

Ранее Захарова прокомментировала призыв генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси «вернуться за стол переговоров как можно скорее» после ударов по иранским ядерным объектам. Она напомнила, что в стол переговоров «сегодня попали ракеты», и сложно было не разглядеть, откуда они прилетели.