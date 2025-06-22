Россия, Китай и Пакистан выступили с требованием по Ирану

Россия, Китай и Пакистан распространили среди членов СБ ООН проект резолюции с осуждением атаки США против Ирана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, в проекте решительно осуждаются атаки США на иранские ядерные объекты, которые находятся под мониторингом МАГАТЭ.

В документе подчеркивается, заметил источник, что эти удары представляют значительную угрозу глобальному миру и безопасности.

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Москва, Пекин и Исламабад требуют немедленного и безоговорочного прекращения огня, подчеркивают обязательство всех сторон защищать гражданское население в соответствии с международным правом.

В проекте содержится призыв к дипломатическому урегулированию, предлагается гарантировать мирную ядерную программу Ирана в обмен на отмену всех многосторонних и односторонних санкций, пояснил собеседник агентства.